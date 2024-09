Palermo, controlli della polizia in via Maqueda per prevenire risse e spaccio di crack

Cronaca

A richiedere l'intervento straordinario, eseguito nel pomeriggio, il vicepresidente della Prima ciscoscrizione Nicolao

Nella zona pedonale di via Maqueda, a Palermo, decine di agenti hanno controllato il primo tratto della strada dai Quattro Canti alla stazione centrale. I controlli, eseguiti nel pomeriggio, hanno riguardato negozi e alcune persone presenti nella zona dove spesso si verificano borseggi, risse e dove si spaccia spaccia soprattutto crack.«Questi controlli – dice Antonio Nicolao, vicepresidente della Prima circoscrizione – li abbiamo chiesti in tutti i modi e finalmente oggi pomeriggio oltre dieci pattuglie con unità cinofile hanno controllato via Maqueda nel tratto tra via Case Nuove, via Fiume, via Torino e strade limitrofe. È quello che abbiamo sempre chiesto proprio per restituire ai residenti e ai turisti un minimo di sicurezza. Oggi moltissimi residenti, soprattutto del ‘Comitato uniti per il quartierè, hanno tirato un sospiro di sollievo. Un plauso al questore Maurizio Calvino per questa operazione che speriamo prosegua, in modo da garantire la presenza dello Stato nella strada».

