Palermo controlli in centro storico: identificate 63 persone

Sicurezza

Controlli in particolare nella zona della Vucciria di polizia e carabinieri

Polizia e carabinieri hanno effettuato controlli nel centro storico, in particolare nelle zone della Vucciria, di via Roma, di piazza San Domenico, di via Argenteria, di via Paterna, di piazza Caracciolo, di discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Gorizia, di via Cagliari e via Garibaldi. Nel corso dei servizi, svoltisi nel fine settimana, sono state identificate 63 persone Negli scorsi giorni, nella stessa area, erano stati notificati provvedimenti di sospensione delle attività, rispettivamente per 10 e 20 giorni, ai titolari di due pub per illecita occupazione del suolo pubblico.

