Palermo, controlli nella “movida”: sanzioni per 15mila euro

I numeri

Identificate 236 persone e chiuso un ristorante della Vucciria

Proseguono i servizi straordinari di controllo sulla movida cittadina palermitana, in particolare alla Vucciria e sul litorale di Mondello. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale hanno garantito, in questo week end, una significativa presenza su un ampio tratto del centro storico. Sono stati effettuati anche controlli amministrativi: tre le ispezioni a esercizi commerciali. In uno sono state riscontrate irregolarità di natura amministrativa che hanno portato al sequestro della strumentazione musicale in violazione del regolamento comunale. E’ stata inoltre accertata l’occupazione illecita di suolo pubblico, violazione del divieto di vendita di bevande alcoliche, mancata esposizione della scia. In tutto sono state elevate multe per 2250 euro.