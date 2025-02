Palermo: controllo dei carabinieri su piste sci a Piano Battaglia, denunce e sequestro droga

Neve

I Carabinieri hanno anche deferito in stato di libertà un 53enne gangitano perché sorpreso alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica

I Carabinieri delle Compagnie di Petralia Sottana e Lercara Friddi (Palermo) hanno svolto un controllo straordinario del territorio, finalizzato a “monitorare il consistente flusso di escursionisti che, da ogni parte della Sicilia Occidentale, si sono recati presso la località sciistica di Piano Battaglia”. La scopo dei militari dell’Arma è quello di assistere “quanti intendono trascorrere in sicurezza una spensierata giornata sulla neve e far sì che tutto si svolga in maniera serena. In ambiente montano, dopo le copiose nevicate di questi ultimi giorni, ad esempio, è obbligatorio l’uso di pneumatici da neve o delle catene. Purtroppo spesso, l’inosservanza di questo obbligo, l’imprudenza e la sottovalutazione dei pericoli che ne derivano, causano incidenti stradali e concreti rischi per l’incolumità degli automobilisti e degli altri utenti della strada”, dicono i carabinieri.

Nella caratteristica località di villeggiatura e di sport invernali, i Carabinieri durante i loro quotidiani servizi di controllo del territorio hanno deferito in stato di libertà un 53enne gangitano perché sorpreso alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica e, segnalato alla Prefettura di Palermo un 22enne di Castella Sicula e un 27enne proveniente da Palermo, sorpresi in possesso di cocaina e marijuana detenute per uso personale.