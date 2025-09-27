Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

Il cedimento

Palermo, crolla parte del cornicione della chiesa: ferita una turista di 62 anni

Intervento dei vigili del fuoco. Pare che la causa sia collegata alle piogge abbondanti dei giorni scorsi.

Di Redazione |

E’ crollato la scorsa sera parte del cornicione della chiesa di Santa Ninfa, in via Maqueda a Palermo. La pioggia abbondante di questi giorni ha provocato danni all’edificio. I calcinacci caduti per strada hanno ferito una turista di 62 anni trasportata all’ospedale Policlinico dai sanitari del 118. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile comunale e gli agenti della polizia municipale. La zona è stata transennata. Si sta cercando di mettere in sicurezza l’edificio ed evitare altri crolli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community