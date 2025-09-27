Palermo, crolla parte del cornicione della chiesa: ferita una turista di 62 anni

Il cedimento

Intervento dei vigili del fuoco. Pare che la causa sia collegata alle piogge abbondanti dei giorni scorsi.

E’ crollato la scorsa sera parte del cornicione della chiesa di Santa Ninfa, in via Maqueda a Palermo. La pioggia abbondante di questi giorni ha provocato danni all’edificio. I calcinacci caduti per strada hanno ferito una turista di 62 anni trasportata all’ospedale Policlinico dai sanitari del 118. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile comunale e gli agenti della polizia municipale. La zona è stata transennata. Si sta cercando di mettere in sicurezza l’edificio ed evitare altri crolli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA