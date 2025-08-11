Palermo: due cani abbandonati e maltrattati messi in salvo in corso Calatafimi e via Maqueda

benessere animale

Dopo le segnalazioni, l'intervento della Polizia Municipale

Due cani di piccola taglia sono stati messi in salvo dagli agenti della polizia municipale. Gli interventi si sono svolti nel tardo pomeriggio di ieri nelle zone di corso Calatafimi e via Maqueda. Nel primo caso, gli agenti di via La Malfa sono intervenuti per un cane lasciato sul balcone e nel secondo – con l’ausilio del personale del canile municipale e dopo una segnalazione fatta da un turista – per un altro che presentava segni di maltrattamento. Entrambi gli animali sono stati ricoverati presso il canile municipale.

«Sarà il personale del nucleo benessere animale a seguire le indagini di questi presunti maltrattamenti – ha commentato l’assessore Fabrizio Ferrandelli (nella foto) – anche questi due interventi sono un segnale di garanzia sull’attenzione data da questa Amministrazione per tutte le segnalazioni e denunce che pervengono».