benessere animale

Palermo: due cani abbandonati e maltrattati messi in salvo in corso Calatafimi e via Maqueda

Dopo le segnalazioni, l'intervento della Polizia Municipale

Di Redazione |

Due cani di piccola taglia sono stati messi in salvo dagli agenti della polizia municipale. Gli interventi si sono svolti nel tardo pomeriggio di ieri nelle zone di corso Calatafimi e via Maqueda. Nel primo caso, gli agenti di via La Malfa sono intervenuti per un cane lasciato sul balcone e nel secondo – con l’ausilio del personale del canile municipale e dopo una segnalazione fatta da un turista – per un altro che presentava segni di maltrattamento. Entrambi gli animali sono stati ricoverati presso il canile municipale.

«Sarà il personale del nucleo benessere animale a seguire le indagini di questi presunti maltrattamenti – ha commentato l’assessore Fabrizio Ferrandelli (nella foto) – anche questi due interventi sono un segnale di garanzia sull’attenzione data da questa Amministrazione per tutte le segnalazioni e denunce che pervengono».

L’assessore al benessere animale, poi sottolinea che «dall’inizio della stagione estiva abbiamo registrato 411 casi di abbandono di cani e gatti che oggi sono ospiti delle nostre strutture assistiti e curati anche grazie al lavoro del personale delle associazioni animaliste che collaborano con noi».COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

