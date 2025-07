Palermo, due ragazzi tedeschi evitano lo stupro di una turista norvegese

Il caso

L'episodio alla Vucciria

Due ragazzi tedeschi sono intervenuti l’altra notte alla Vucciria a Palermo per salvare una turista norvegese che è stata rapinata e che stava per subire violenza sessuale. La straniera era ubriaca e circondata da un gruppetto di palermitani – scrive Repubblica Palermo – che la stavano portando in un angolo dell’ex mercato palermitano ora diventato centro della movida notturna e luogo di spaccio, violenza, furti e rapine soprattutto a turisti. I due tedeschi dopo essere riusciti ad allontanare i malviventi hanno chiamato le forze dell’ordine.