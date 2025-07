Palermo, è polemica per il giro in calesse costato 500 euro a due turisti spagnoli: «Episodio vergognoso»

IL CASO

L'assessore Forzinetti: «Truffa inaccettabile che danneggia l’immagine della nostra città»

E’ polemica a Palermo per il giro in calesse fatto pagare quasi 500 euro a due turisti spagnoli che hanno dovuto sborsare una cifra davvero considerevole per una escursione durata circa un’ora. Il Codacons esprime “ferma condanna” per quanto accaduto a Palermo. “Un episodio vergognoso che danneggia non solo i consumatori, ma anche l’immagine della città e dell’intero comparto turistico siciliano – spiega l’associazione -. Si tratta di una vicenda che conferma l’assenza di controlli efficaci e di regole certe in un settore in cui ogni giorno transitano decine di visitatori, spesso ignari e vulnerabili. Non è accettabile che in una città a vocazione turistica si verifichino simili abusi ai danni di chi sceglie di visitare il nostro territorio”.

Il Codacons invita tutti i turisti che ritengano di essere stati “vittime di raggiri o richieste economiche spropositate” durante la permanenza in Sicilia a contattare l’associazione per ricevere tutela e assistenza legale. È possibile farlo tramite WhatsApp al numero 3715201706 oppure via email all’indirizzo sportellocodacons@gmail.com.

Per quanto riguarda le carrozze trainate da cavalli, il Codacons torna a denunciare “il grave disagio cui sono sottoposti gli animali, costretti a operare tra caldo estremo e traffico cittadino”, e chiede “lo stop immediato di questa pratica”, già oggetto in passato di prese di posizione da parte dell’associazione.

L’assessore

“Quanto accaduto ai danni di due turisti spagnoli è di una gravità assoluta – ha detto l’assessore alle Attività produttive del Comune di Palermo, Giuliano Forzinetti – e rappresenta la punta di un iceberg che questa amministrazione non intende più tollerare. Pagare quasi 500 euro per un giro in carrozza è una truffa inaccettabile che danneggia l’immagine della nostra città e offende chi ogni giorno lavora onestamente nel settore turistico».