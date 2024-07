Palermo, giovane tunisino aggredito nella centrale zona di via Maqueda. “Sembrava morto”

La rissa

Un giovane tunisino è stato vittima di un’aggressione a Palermo nella zona di via Maqueda, in pieno centro. Le indagini sono condotte dalla polizia. Il giovane è stato picchiato durante una rissa, una delle tante che scoppiano ogni giorni nei pressi di via Fiume. Il giovane è stato picchiato con violenza e si trova in ospedale al Policlinico. Tanti testimoni hanno pensato fosse morto. Alla fine è stato intubato dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso. Le sue condizioni sono gravissime.

Un testimome: «Questa zona è senza speranze»