Palermo, il Tribunale annulla il licenziamento di 11 dipendenti dell’hotel Excelsior avvenuto durante la pandemia

LAVORO

La Luxory Private Properties è stata condannata a reintegrare i suoi lavoratori

Dichiarato nullo il licenziamento collettivo di 11 dipendenti dell’Hotel Excelsior di Palermo, scattato nel marzo del 2021, nel periodo della pandemia in cui l’albergo di via Libertà era chiuso per lavori di ristrutturazione. La Luxory Private Properties è stata condannata ieri dal tribunale di Palermo a dover reintegrare i suoi 11 dipendenti, tutti iscritti alla Filcams, che ricoprivano le qualifiche di chef, barman, front office, cuoco capo, addetto alle cucine, al ricevimento, alla cassa e ai servizi in sala, sul posto di lavoro.

La decisione è stata presa dal giudice del lavoro Paola Marino che ha accolto le ragioni dell’impugnativa del licenziamento presentata dai dipendenti. La Luxory dovrà pagare un’indennità risarcitoria per ciascuno, commisurata all’ultima retribuzione, e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.Dopo l’interruzione dell’attività a causa del Covid, l’azienda aveva licenziato tutti i dipendenti della struttura, molti con anzianità di servizio pluridecennale, tranne un lavoratore adibito alle manutenzioni, che è rimasto in servizio a vigilare sui lavori di ristrutturazione. La sentenza di primo grado ritiene «inidonee e insufficienti» le ragioni alla base dei licenziamenti perché non sussisteva fin dall’inizio l’ipotesi di definitiva cessazione dell’attività.