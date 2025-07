«Palermo in balia della violenza: serve l’esercito. Il governo intervenga subito»

L'appello

A scriverlo l'associazione consumatori Codacons

Anche l’associazione consumatori Codacons lancia l’allarme e propone misure urgenti per fronteggiare l’emergenza criminalità nel capoluogo siciliano. Dopo l’allarme lanciato dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, sulla crescente insicurezza che investe la città chiede l’invio dell’esercito e un intervento immediato da parte del Governo per ripristinare l’ordine pubblico.

«Le parole del sindaco certificano una condizione che i cittadini vivono da tempo sulla propria pelle: Palermo è ostaggio della violenza – dichiara Marco Tanasi del Codacons – Scippi, rapine, aggressioni e atti di criminalità diffusa non sono più episodi isolati, ma segnali di un degrado profondo che richiede misure straordinarie e tempestive». Il Codacons denuncia da anni una progressiva escalation di insicurezza urbana, aggravata da una cronica carenza di organico tra le forze dell’ordine, spesso lasciate sole a gestire situazioni sempre più complesse e pericolose.

«L’invio dell’esercito è oggi una scelta necessaria – prosegue Tanasi – La presenza visibile e capillare delle forze armate può contribuire a ristabilire fiducia e tranquillità, soprattutto nei quartieri più colpiti dalla criminalità». Il Codacons ritiene inoltre importante poter contribuire ai lavori del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, affinché siano rappresentate in modo diretto le esigenze della cittadinanza e si favorisca un confronto aperto tra istituzioni e società civile.