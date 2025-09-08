Palermo, incendio in una falegnameria: una donna intossicata

L'intervento

La donna abita sopra la struttura

Un incendio è divampato in una falegnameria a Palermo. Il fumo sprigionato dalle fiamme ha intossicato una donna che abitava sopra la struttura che è stata soccorsa da personale del 118. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno spento l’incendio ed eseguito la bonifica. Sono in corso accertamenti per accertare le cause dell’incendio.

