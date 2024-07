Palermo, la municipale sequestra il lido Camarao. Cucina abusiva, sanzioni per oltre 10 mila euro

il sequestro

L’immobile, in un fabbricato di proprietà del demanio marittimo, era autorizzato per attività nautico-sportiva

Sequestrato sul lungomare Cristoforo Colombo all’Addaura a Palermo lo stabilimento balneare Camarao. Al proprietario, comminate sanzioni per oltre 10 mila euro. Durante i controlli l’ingresso era regolamentato da due addetti al servizio di sicurezza e veniva esercitata l’attività di ristorazione con annesso intrattenimento musicale, alla presenza di 125 persone circa, tutte identificate. L’evento era gestito da un Dj, con un impianto elettroacustico di amplificazione professionale. L’immobile, in un fabbricato di proprietà del demanio marittimo, presentava una destinazione d’uso esclusivamente ad attività nautico-sportiva. La cucina era abusiva.