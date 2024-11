Palermo, la solidarietà di Schifani all’assessore Forzinetti

il caso

Anche dal presidente della Regione un messaggio di vicinanza all'assessore del Comune minacciato

«Esprimo la mia più ferma condanna per il vile atto intimidatorio subito dall’assessore comunale di Palermo, Giuliano Forzinetti, e desidero manifestare la mia piena solidarietà nei suoi confronti. Le istituzioni democratiche e i loro rappresentanti, come l’assessore Forzinetti, sono un presidio di legalità e di impegno civico che nessuna minaccia potrà mai scalfire. Il mio governo è e sarà sempre al fianco di chi, con coraggio e determinazione, lavora per promuovere il bene comune e il rispetto della legge». Lo dice il presidente della Regione Renato Schifani.«Rinnovo il mio sostegno a Giuliano Forzinetti e alla sua azione amministrativa, nella certezza che proseguirà il suo impegno con la stessa forza e dedizione che hanno contraddistinto il suo operato», aggiunge.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA