Palermo, nuovo colpo alla mafia: sei arresti dei carabinieri

L'operazione

I carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Monreale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Palermo, su richiesta della Dda, guidata dal procuratore Maurizio de Lucia, nei confronti di 6 persone accusate di associazione mafiosa. A essere colpita è stata la «famiglia» di Camporeale il cui capo, pur essendo detenuto, sarebbe riuscito a mantenere saldamente il controllo del clan e la gestione degli affari illeciti, grazie alla collaborazione di affiliati e familiari. L’influenza mafiosa si sarebbe manifestata anche nella compravendita, ad un prezzo imposto, di bovini e ovini destinati al macello.

Il gip di Palermo Lirio Conti ha disposto gli arresti per Antonino Sciortino nato a Camporeale, 62 anni, Antonino Scardino, Camporeale, 59 anni, Giuseppe Bologna, Trappeto, 63 anni, Pietro Bologna, Trappeto, 68 anni, Giuseppe Vinci, Palermo, 50 anni, Raimondo Santinelli, Partinico, 37 anni.