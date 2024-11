Palermo, pass disabili fotocopiato in auto: annullata una multa

L'episodio

Lo ha stabilito il giudice accogliendo il ricorso presentato da un passeggero disabile che aveva lasciato il mezzo in aeroporto

Il disabile che parte dall’aeroporto Falcone Borsellino può lasciare sul cruscotto dell’auto in sosta nel parcheggio dello scalo la fotocopia del contrassegno disabili visto che in viaggio il tagliando può essere utilizzato nel luogo di arrivo. Lo ha stabilito il giudice di Palermo accogliendo il ricorso presentato da un passeggero disabile che aveva lasciato una fotocopia del contrassegno, si era imbarcato e al ritorno ha trovato la multa.