Palermo, perde il controllo dell’auto e abbatte un palo della luce che finisce contro un autobus

Incidente

Tanta paura per quanti viaggiavano nel mezzo pubblico ma nessun ferito.

Ha perso il controllo dell’auto, ha abbattuto un palo dell’illuminazione che è finito contro un autobus dell’Amat in transito. E’ successo in via Libertà a Palermo. Tanta paura per quanti viaggiavano nel mezzo pubblico ma nessun ferito. L’automobilista di 70 anni a bordo di una Peugeot 208 è stato portato in ospedale dai sanitari del 118. Illesi l’autista e i passeggeri del mezzo Amat. Il palo è finito contro la bussola della vettura dell’azienda di trasporto pubblico.

