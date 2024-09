Palermo ricorda il generale Dalla Chiesa, Mattarella: «Esemplare servitore della Repubblica»

LA COMMEMORAZIONE

Il 3 settembre di 42 anni fu ucciso dalla mafia fa con la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente Domenico Russo

Ci sarà anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi oggi a Palermo per commemorare il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre di 42 anni fa con la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente Domenico Russo. Alle 9.30 saranno deposte corone di alloro. Saranno presenti, oltre al ministro, anche i vertici dell’Arma, il comandante interregionale Sicilia e Calabria Giovanni Truglio, il comandante della Legione Sicilia, Giuseppe Spina, e il comandante provinciale, Luciano Magrini. Alle 10 sarà celebrata la messa in cattedrale. Alle 12, poi, all’omaggio parteciperanno anche i bambini che lasceranno dei fiori sul cippo che ricorda il sacrificio di Dalla Chiesa al Cassaro, proprio di fronte alla caserma dove si trova il Comando della Legione.

«Quarantadue anni fa l’aggressione mafiosa interrompeva tragicamente il percorso umano e professionale di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Con lui perdevano la vita la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente Domenico Russo, deceduto alcuni giorni dopo per le ferite mortali riportate. Quel barbaro agguato contro un esemplare servitore della Repubblica – ha affermato oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricordando il generale Alberto Dalla Chiesa. – rappresentò una delle pagine più funeste dell’attacco della criminalità organizzata alla convivenza civile. Il vile attentato non riuscì, tuttavia, ad attenuare l’impegno per quei valori di legalità e giustizia propri alla nostra democrazia, per la cui affermazione, nei diversi ruoli ricoperti nell’Arma dei Carabinieri e da ultimo come Prefetto di Palermo, il Generale Dalla Chiesa aveva combattuto».