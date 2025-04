Sparatoria Monreale, il gesto eroico di Andrea Miceli che ha salvato la fidanzata prima di morire

Nel Palermitano

La ragazza è stata invitata a chiudersi in auto mentre il giovane era tornato in piazza per aiutare il cugino, anche lui vittima della rissa

Prima di essere ucciso Andrea Miceli di 26 anni ha fatto salire la fidanzata in auto e le ha chiesto di chiudersi e non aprire la macchina. Subito dopo è stato raggiunto da alcuni proiettili, mortali. E’ quanto emerge, stando al racconto dei testimoni, come confermano gli inquirenti all’Adnkronos, dalla ricostruzione della sparatoria di Monreale (Palermo) i cui sono morti tre giovani. Sembra che Miceli, dopo avere accompagnato la fidanzata in auto, abbia raggiunto il cugino, Salvatore Turdo, di 23 anni, per aiutarlo, e che poi entrambi siano stati colpiti dai proiettili. Il ragazzo è morto stamattina in ospedale.

Miceli giocava come attaccante nella Real Pioppo, squadra del girone B della Terza Categoria palermitana. La delegazione palermitana della Lega nazionale dilettanti ha rinviato la partita in programma oggi tra Trappeto e Real Pioppo, valida per il 17° turno.