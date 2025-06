Palermo, scontro tra moto: muore una donna in ospedale

Incidente stradale

Rossella Perricone, 65 anni, era passeggera su una moto che si è scontrata con uno scooter

Rossella Perricone, 65 anni, è morta in ospedale dopo un incidente stradale avvenuto a Cerda sulla statale 120. La donna era ricoverata al Trauma center di Villa Sofia. La donna, funzionaria di Poste Italiane, appassionata di moto e viaggi, stava percorrendo la statale in sella a una Triumph guidata da un 62enne. Il mezzo si era scontrato frontalmente con il Piaggio Beverly guidato da un ventenne. L’impatto è stato violentissimo e tutti e quattro sono stati portati con le ambulanze in ospedale. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

