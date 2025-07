Palermo, sequestrato un pub realizzato in un palazzo storico

Controlli

La denuncia al titolare del pub è scattata per "occupazione del suolo pubblico, per avere deturpato cose di interesse storico ed artistico"

La polizia municipale ha sequestrato il pub Enotèco in via Garibaldi a Palermo. La struttura si trova al piano terra dei Palazzo Aiutamicristo. I controlli sulla Movida sono stati disposti dal Comandante, Angelo Colucciello. Durante il sopralluogo sono stati verbalizzati diversi illeciti che hanno portato alla denuncia del titolare, al sequestro delle apparecchiature musicali e degli arredi, oltre ad una serie di multe per una somma poco superiore ai 9 mila euro.