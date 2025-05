Palermo, uomo accoltellato e ucciso in viale dei Picciotti

L'OMICIDIO

Da una prima ispezione sul corpo emerge che la vittima sarebbe stata colpita almeno sei volte

Un uomo è stato accoltellato ed è morto questa sera a Palermo in viale dei Picciotti. Sono intervenuti i sanitari del 118. Le sue condizioni sono apparse sin da subito gravissime. Da una prima ispezione sul corpo emerge che la vittima sarebbe stata colpita almeno sei volte, al torace e all’addome.

Le indagini sono condotte dalla polizia. Non si conosce ancora il motivo dell’aggressione. La vittima dell’omicidio è un romeno di 48 anni, viveva per strada con i suoi cani. Bivaccava in un terreno abbandonato dove c’è una costruzione occupata da diversi clochard, non distante dall’ex macello comunale e da un deposito della Rap, l’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti a Palermo. Gli agenti di polizia hanno contattato il canile municipale per portare via gli animali.