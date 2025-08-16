Palermo, uomo ferito a colpi di arma a fuoco: è in gravi condizioni

TENTATO OMICIDIO

Secondo le prime notizie sarebbe stato colpito al volto e a un braccio

Un uomo, Antonino Randazzo, di 64 anni, è stato ferito con colpi d’arma da fuoco in via Della Cera a Palermo. È stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Civico. Le sue condizioni sono gravi. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Secondo le prime notizie sarebbe stato colpito al volto e a un braccio. I sanitari stanno eseguendo gli esami radiologici per verificare i danni provocati dai colpi d’arma da fuoco.

