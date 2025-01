Palo della luce si spezza in viale Vittorio Veneto: operaio appoggiato con una scala precipita e resta ferito

Catania

L'incidente è avvenuto subito dopo l'incrocio con via Gabriele D'Annunzio

Incidente questa mattina in viale Vittorio Veneto a Catania dove un operaio di una ditta privata, intento a rimuovere le luminarie di Natale, è rimasto ferito per la caduta di un palo dell’energia elettrica. L’uomo, 44 anni, si trovava su una scala che era appoggiata al palo quando quest’ultimo si è spezzato, per cause in corso di accertamento, ed è quindi finito a terra facendo un volo da tre metri di altezza.

Sul posto, subito dopo l’incrocio con via Gabriele D’Annunzio, è arrivata un’ambulanza per i soccorsi oltre a due pattuglie della Polizia e della Polizia Municipale. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato la caduta del palo che in una zona così trafficata avrebbe potuto abbattersi anche un’auto o su qualche pedone.