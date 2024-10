Panarea, denunciato il titolare di una ditta che faceva lavorare in nero due stranieri irregolari

Carabinieri

I due lavoratori sfruttati sono stati accompagnati al centro di permanenza per il rimpatrio di Trapani

Due stranieri, presenti in modo irregolare sul territorio italiano, lavoravano in nero in un cantiere allestito a Panarea. Il titolare e l’esecutore materiale dell’opera sono stati denunciati. La scoperta dello sfruttamento dei due immigrati è avvenuta nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi volti alla verifica del rispetto delle norme in materia di immigrazione, i carabinieri della stazione di Lipari (ME) hanno deferito all’autorità giudiziaria due persone, che, nelle loro rispettive qualità di titolare ed esecutore materiale dell’opera di una ditta edile, in un cantiere allestito a Panarea, avrebbero assunto “in nero”, come lavoratori subordinati, due cittadini extracomunitari, non regolari sul territorio nazionale.