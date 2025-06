Paragon, spunta anche Roberto D’Agostino tra gli spiati

Cronaca

Si allarga il caso scoppiato nel gennaio scorso quando Meta avvisò una novantina di utenti europei

Spuntano altri nomi tra gli spiati di Paragon. Il più noto è quello di Roberto D’Agostino, fondatore di Dagospia. Ma c’è anche Eva Vlaardingerbroek, giovane olandese paladina dell’ultradestra. Sui loro telefonini, così come quelli dei giornalisti di Fanpage, Francesco Cancellato e Ciro Pellegrino e degli attivisti di Mediterranea saving humans, Luca Casarini, Beppe Caccia e don Mattia Ferrari, le procure di Roma e Napoli hanno disposto accertamenti tecnici irripetibili. L’azienda israeliana, intanto, ricorda di aver «interrotto i suoi rapporti commerciali con l’Italia a seguito di sospetti di un uso improprio che eccedeva le condizioni d’uso definite nel contratto con la società» e «raccomanda di rivolgere qualsiasi domanda in merito alla presunta sorveglianza di giornalisti italiani al governo italiano, in quanto è l’autorità sovrana del Paese e responsabile di garantire il rispetto della legge».

L’inchiesta