Parcheggiatore abusivo e pregiudicato arrestato per estorsione e maltrattamenti in famiglia

Nel Trapanese

L'arrestato avrebbe costretto uomo arrivato in auto la figlia minorenne a consegnargli denaro minacciandolo con cocci di vetro di una bottiglia rotta

Un parcheggiatore abusivo pregiudicato è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, a Marsala, per avere violato le misure cautelari del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre e dell’allontanamento della casa familiare per il reato di maltrattamenti, nonché per estorsione in danno di un automobilista.

Ad eseguire l’arresto, disposto dal gip del Tribunale di Marsala su richiesta della Procura, è stata la polizia, che ha svolto le indagini. Il pregiudicato fa il guardiamacchine abusivo nel parcheggio comunale di via Giulio Anca Omodei e qui avrebbe costretto uomo arrivato in auto la figlia minorenne a consegnargli denaro minacciandolo con cocci di vetro di una bottiglia rotta. Il pregiudicato, che ha anche violato il Daspo urbano recentemente inflittogli dal questore di Trapani, ha precedenti di polizia e condanne penali per violenza sessuale, atti osceni in prossimità di minori, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, rapina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in una comunità terapeutica per la cura di pazienti psichiatrici del Trapanese.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA