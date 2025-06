Parcheggiatore abusivo tenta di estorcere denaro ad una donna in Corso Sicilia: denunciato

Catania

La vittima, seppur intimorita, ha chiamato il 112. L'uomo è un senza fissa dimora

La Compagnia di Piazza Dante ha attuato un articolato dispositivo di vigilanza che ha interessato sia il Centro storico di Catania, sia altri punti sensibili della città.

L’iniziativa è stata finalizzata a garantire sicurezza, rispetto del decoro urbano, contrasto ai reati legati agli stupefacenti e verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada.

Nel corso dell’attività, gli operatori dell’Arma hanno fermato, all’interno di una villetta pubblica nella periferia di Catania, un giovane trovato in possesso di alcune dosi di marijuana. Il soggetto è stato sottoposto ad accertamenti e segnalato; sono in corso ulteriori approfondimenti per valutare se la detenzione fosse finalizzata allo spaccio.

Nel medesimo contesto operativo, i militari sono stati chiamati a intervenire in un parcheggio nei pressi di un supermercato di Corso Sicilia, dove una donna era stata avvicinata da un uomo che, con tono insistente e atteggiamento minaccioso, le aveva chiesto del denaro in cambio dell’assistenza nel posteggio e della sorveglianza dell’auto.

La vittima, sebbene scossa, è riuscita ad allontanarlo e a contattare tempestivamente il 112. La segnalazione è stata subito trasmessa alla Centrale Operativa del Comando Provinciale di Catania, dove l’operatore, dopo aver acquisito informazioni puntuali sull’accaduto con una dettagliata descrizione del soggetto, ha disposto l’invio immediato di una pattuglia già attiva sul territorio.

Gli uomini dell’Arma sono arrivati sul posto in pochissimi minuti e nei pressi di Corso Sicilia, hanno subito individuato una persona compatibile con la descrizione ricevuta. La conferma è giunta poco dopo, quando, alla vista dell’uniforme, l’individuo ha tentato di allontanarsi: un comportamento che ha ulteriormente rafforzato i sospetti, consentendo l’immediato fermo e l’identificazione del parcheggiatore.

Il soggetto, un 30enne senza fissa dimora, è stato quindi deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentata estorsione, sulla base degli elementi raccolti e fatti salvi gli esiti del successivo vaglio giurisdizionale. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.