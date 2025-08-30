Parcheggiatore abusivo ucciso a Catania, preso l’omicida: è un 37enne etiope

Omicidio

L'uomo, un altro parcheggiatore abusivo, è stato bloccato in città in via Aretusa

E’ stato catturato il parcheggiatore abusivo che nella tarda mattinata di oggi ha accoltellato, ferendolo a morte, un altro posteggiatore nella zona di Corso Sicilia a pochi passi da un supermercato. L’aggressore è un 37enne etiope – rintracciato in via Aretusa dai carabinieri – che da qualche tempo bazzicava in quell’area chiedendo soldi a quanti parcheggiavano lì. La vittima, che è stata in un primo tempo soccorsa e condotta con un’ambulanza del 118 nel pronto soccorso del Policlinico universitario, è un 40enne italiano. Sul posto sono intervenute le Volanti e la Squadra Mobile: acquisite le immagini estrapolate dall’impianto di videosorveglianza.