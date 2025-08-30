Parcheggiatore abusivo ucciso a coltellate a Catania da un altro posteggiatore

Omicidio

Davanti a supermercato nel centro città, ricerche in corso

Un 40enne, indicato come parcheggiatore abusivo, è stato ucciso a coltellate, pare a culmine di una lite, nell’area posteggio antistante un supermercato nel centrale corso Sicilia a Catania. Ad ucciderlo sarebbe stato un extracomunitario, anche lui parcheggiatore abusivo. La lite potrebbe essere scaturita proprio per la spartizione delle aree in cui chiedere abusivamente i soldi per il parcheggio.

La vittima, secondo quanto si apprende, era solito mendicare nella zona, chiedendo soldi, e praticava saltuariamente anche l’attività di parcheggiatore abusivo. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori che la lite possa essere scaturita per l’esercizio dell’attività illegale o per contrasti nell’ambito dello spaccio di droga. Sul posto sono intervenuti agenti delle Volanti e della Scientifica della Questura. Indagini sono state avviate dalla squadra mobile per identificare l’autore del delitto e ricostruire la dinamica dell’omicidio. La polizia sta visionando le immagini dei sistemi di sorveglianza pubblici e privati presenti nella zona.Il 40enne, colpito con un’arma da taglio, è stato soccorso e condotto con un’ambulanza del 118 nel pronto soccorso del Policlinico universitario, dove è morto poco dopo il suo arrivo. Sull’omicidio ha aperto un’inchiesta la Procura di Catania. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Fabio Scavone.

