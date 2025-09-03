Parcheggiatore ucciso a Catania, l’aggressore resta in carcere

Indagini

Il giudice però ha ritenuto di non convalidare il fermo ma ha confermato il quadro indiziario e le contestazioni di omicidio aggravato dai futili motivi

Resta in carcere il 37enne, Habtom Hoilu, accusato dell’omicidio di Alessandro Indurre avvenuto sabato mattina nel parcheggio Amts di corso Sicilia a Catania. Il gip Stefano Montoneri ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare al termine dell’udienza di convalida che si è svolta ieri. Il giudice però ha ritenuto di non convalidare il fermo ma ha confermato il quadro indiziario e le contestazioni di omicidio aggravato dai futili motivi. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Fabio Scavone e dalla pm Martina Bonfiglio. Il parcheggiatore abusivo ha colpito il 40enne, padre di tre figli, con un coltello al termine di una lite proprio per gli incassi illeciti del posteggio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA