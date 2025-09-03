Indagini
Parcheggiatore ucciso a Catania, l’aggressore resta in carcere
Il giudice però ha ritenuto di non convalidare il fermo ma ha confermato il quadro indiziario e le contestazioni di omicidio aggravato dai futili motivi
Resta in carcere il 37enne, Habtom Hoilu, accusato dell’omicidio di Alessandro Indurre avvenuto sabato mattina nel parcheggio Amts di corso Sicilia a Catania. Il gip Stefano Montoneri ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare al termine dell’udienza di convalida che si è svolta ieri. Il giudice però ha ritenuto di non convalidare il fermo ma ha confermato il quadro indiziario e le contestazioni di omicidio aggravato dai futili motivi. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Fabio Scavone e dalla pm Martina Bonfiglio. Il parcheggiatore abusivo ha colpito il 40enne, padre di tre figli, con un coltello al termine di una lite proprio per gli incassi illeciti del posteggio.