Parcheggiatori abusivi a Catania: due multati dai carabinieri

Illegalità

Un 36enne di Belpasso "recidivo", già a settembre era stato sorpreso a svolgere il ruolo non autorizzato di «guardamacchine»

Carabinieri di Catania hanno sorpreso in piazza Asmundo un 22enne catanese, intento a esercitare abusivamente la professione di posteggiatore abusivo nelle aree di parcheggio comunale. Il giovane è stato fermato e sanzionato con una multa di quasi 800 euro. Lungo la via Dusmet, invece, i carabinieri hanno bloccato un 36enne di Belpasso “recidivo” che già a settembre era stato sorpreso a svolgere il ruolo non autorizzato di «guardamacchine», pretendendo denaro dagli automobilisti. Anche lui è stato sanzionato. Entrambi, qualora dovessero essere sorpresi nuovamente a svolgere quell’attività illegale, saranno denunciati penalmente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA