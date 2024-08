Parcheggiatori abusivi segnalati a Catania con app “Youpol”: scattano le sanzioni

Polizia

I due stazionavano in due piazze del centro storico

Hanno chiesto l’intervento della Polizia di Stato per segnalare la presenza di due parcheggiatori abusivi particolarmente molesti, utilizzando lo strumento innovativo dell’app “Youpol”.

Nei giorni scorsi, la Sala operativa della Questura di Catania ha ricevuto le segnalazioni per la presenza di due uomini che stazionavano in due distinte piazze del centro storico, svolgendo l’attività di parcheggiatori in modo assolutamente illecito. Immediatamente, le segnalazioni dei cittadini sono state raccolte dagli agenti delle moto volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, già impegnati in numerosi servizi analoghi per la repressione dell’odioso fenomeno in strade e piazze della città, soprattutto nei pressi di locali e attività commerciali.

L’intervento immediato dei poliziotti ha permesso di cogliere in flagranza due uomini mentre compivano manovre e gesti inequivocabili agli automobilisti, con un atteggiamento molesto e sprezzante. Si tratta di un gelese di 31 anni, beccato in piazza Manganelli, e di un catanese di 72 anni, sorpreso in piazza Del Tricolore, nella zona di Ognina, particolarmente frequentata da cittadini e turisti.

La loro condotta illecita non è stata tollerata e, per questo, entrambi sono stati segnalati alla Polizia che ha provveduto a sanzionarli amministrativamente, come previsto dalla legge.