Parcheggio privato nel Parco di Segesta: quattro condannati

Il tribunale di Trapani ha condannato a 6 anni l’imprenditore Leonardo Isca; 8 mesi, pena sospesa, a due ex vigili urbani (Salvatore Craparotta e Giuseppe Ferrara) e all’ex sindaco di Calatafimi Vito Sciortino nel processo scaturito dall’operazione «Phimes», legata alla gestione dei parcheggi del Parco archeologico di Segesta. L’Isca è stata ritenuta colpevole di corruzione e falso e gli altri tre condannati avrebbero effettuato irregolarità nei controlli e ricevuto favori.

Assolti altri tre imputati: l’ex vicesindaco di Calatafimi Leonardo Accardo, l’ex assessore Giuseppe Cottone e l’imprenditore Girolamo Ferrara. L’inchiesta dei carabinieri risale al 2021. Secondo gli inquirenti, la gestione privata del parcheggio sarebbe stata assegnata attraverso un bando pilotato.A denunciare per primi quanto stava accadendo è stata la Società Geografica Siciliana, con sede a Palermo, ammessa quale unica parte civile al processo che ha riconosciuto un risarcimento di tremila euro, oltre al pagamento delle proprie spese legali a carico di tre imputati.