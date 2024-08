Parla il medico che ha operato monsignor Renna: «È arrivato con un infarto e dolori lancinanti, l’intervento è perfettamente riuscito»

CATANIA

Il cardiochirurgo Salvatore Tolaro del Centro Cuore Morgagni di Pedara ha eseguito l'operazione di angioplastica all'arcivescovo di Catania

«L’arcivescovo è arrivato da noi intorno alle 3.40 della notte con una diagnosi chiara già fatta dal 118: infarto miocardico anteriore. Aveva dei dolori lancinanti, ma dopo l’intervento di angioplastica si sono già ridotti. Anche questo un segnale che l’intervento è riuscito perfettamente. Ma come sempre accade in questi casi, la prognosi è riservata». Parole di Salvatore Tolaro, il cardiochirurgo che questa notte, al Centro Cuore Morgagni di Pedara, è intervenuto per salvare la vita all’arcivescovo di Catania monsignor Luigi Renna, che al momento del malore si trovava nella residenza estiva di Viagrande.

Renna si trova ora ricoverato nella stessa clinica «continuamente monitorato. Ed è vigile, può comunicare, ma è molto stanco e prudentemente a riposo, e costantemente monitorato 24 ore su 24». Al momento è ancora presto per sapere quando potrà tornare alla sua missione pastorale. «Aspettiamo qualche giorno per saperne di più. Se tutto andrà come previsto potrà tornare alle sua attività. Ma attendiamo per giusta prudenza», conclude il medico.

Intanto da più parti arrivano gli auguri di pronta guarigione all’arcivescovo di Catania. Anche la Conferenza Episcopale Italiana ha espresso vicinanza. «Da parte nostra – si legge in un comunicato a firma del Segretario Generale, Monsignor Giuseppe Baturi – esprimiamo vicinanza e accompagniamo con la preghiera il decorso postoperatorio di Mons. Renna, augurandogli una pronta e completa guarigione».