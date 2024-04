Parlamentari brasiliani denunciano giudice Moraes all’Aja

Esteri

Una delegazione di otto parlamentari brasiliani sarà in visita domani nei Paesi Bassi, dove è prevista la presentazione di una denuncia alla Corte penale internazionale dell’Aja contro il giudice della Corte suprema e presidente del Tribunale superiore elettorale brasiliani, Alexandre de Moraes. Lo riferiscono i deputati del Partito liberale (Pl, di destra) Bia Kicis, Gustavo Gayer ed Eduardo Bolsonaro (figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro). Moraes – relatore del caso sul presunto tentativo di golpe in Brasile in cui è indagato anche Bolsonaro – è accusato di “censura, abuso di autorità e tortura contro persone innocenti detenute durante le manifestazioni dell’8 gennaio 2023”

