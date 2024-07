Parroco si accascia durante la celebrazione della messa nel Palermitano

Malori

Il parroco di Partinico Ferdinando Toia, vicario generale della diocesi di Monreale, è stato colto da malore e si è accasciato durante la celebrazione di una messa nella chiesa Madre di Montelepre (Palermo). Trasportato d’urgenza in ospedale a Palermo, pare che sia stato colto da un ictus. Le sue condizioni sono critiche, seppur stabili.

Don Toia, 50 anni, nel giugno scorso è stato nominato vicario diocesano dall’arcivescovo di Monreale Gualtiero Isacchi. Era subentrato a monsignor Nuccio Dolce, oggi rettore del santuario della beata Pina Suriano. Toia era occasionalmente a Montelepre, è stato parroco in alcune parrocchie della diocesi monrealese ed ha ricoperto in passato anche il ruolo di direttore della Caritas diocesana.«La situazione di don Ferdinando – ha detto l’arcivescovo di Monreale Gualtiero Isacchi – sembra essere stabile e, in questi casi, non è poco. Ha riposato tranquillamente tutta la notte. Ora aspettiamo che inizi la terapia farmacologica per vedere come reagisce. Grazie per le vostre preghiere».«La nostra comunità parrocchiale – si legge in una nota della chiesa Madre di Partinico -, insieme all’arciprete Salvatore Salvia, al viceparroco Giampiero Lunetto e a monsignor Anfuso ha pregato per don Ferdinando Toia. Esprimiamo vicinanza alla sua famiglia e al nostro arcivescovo».

