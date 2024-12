Partorisce per strada a Palermo e si ripara in un cantiere, donna soccorsa dalla polizia

L'INTERVENTO

Mamma e figlio sono stati portati in ospedale. Le loro condizioni di salute sono buone

Ha partorito per strada nella zona di via Archirafi a Palermo. Poi col bimbo ancora attaccato al cordone ombelicale ha trovato riparo in un cantiere. A lanciare l’allarme è stato un residente che ha visto la donna, una senza fissa dimora, e il piccolo appena nato avvolti in una coperta. La donna urlava e chiedeva aiuto. Gli agenti di polizia sono riusciti a soccorrerla. I poliziotti del commissariato Oreto e delle volanti sono intervenuti nei pressi dell’incrocio tra via Michele Cipolla e via Gaspare Mignosi e hanno chiamato i sanitari del 118. Mamma e figlio sono stati portati in ospedale. Le loro condizioni di salute sono buone. La procura ha affidato temporaneamente il bimbo alle cure dei sanitari.

Sono stati gli agenti Federica Ignaccolo e Giacomo Lo Cicero del commissariato Oreto a trovare la neo mamma originaria dell’Uruguay, senza fissa dimora, e il piccolo ancora con il cordone ombelicale attaccato in un giaciglio di fortuna realizzato in un cantiere. Mamma e figlio esausti dormivano. I due poliziotti temevano dopo avere cercato ovunque, anche nei cassonetti, di essere arrivati in ritardo.