“Party” con bivacco al Cannizzaro: in 40 con panini, würstel, patatine e bottiglie per l’attesa di una nascita

Catania

Qualcuno ha anche realizzato un video diventato virale sui social per riprendere il "banchetto" davanti al pronto soccorso ostetrico

Ospedale Cannizzaro, esterno sera. È qui la festa? Sì. Peccato che non si tratti della famosa canzone di Jovanotti, ma di quanto accaduto giovedì negli spazi esterni del reparto di Ginecologia dove 40 persone tra adulti e bambini per una singola nascita, mangiavano e bevevano come se fossero a un banchetto.

La Sicilia ha raccolto la segnalazione fatta alla pagina social “Catania merita di più” da un utente che ha assistito al party. «Ero al Cannizzaro e li ho visti in diretta – segnala – 40 persone tra adulti e bambini per una singola nascita, mangiavano e bevevano come se fossero a un banchetto. Peccato che non abbia fotografato le auto in divieto sulla rampa del Pronto Soccorso ostetrico: Range Rover, Porsche e 500 Abarth. Poi in serata scrollando TikTok mi imbatto nei loro video e l’indomani trovo anche una sedia divelta, ma non so chi sia stato».