Catania
“Party” con bivacco al Cannizzaro: in 40 con panini, würstel, patatine e bottiglie per l’attesa di una nascita
Qualcuno ha anche realizzato un video diventato virale sui social per riprendere il "banchetto" davanti al pronto soccorso ostetrico
Ospedale Cannizzaro, esterno sera. È qui la festa? Sì. Peccato che non si tratti della famosa canzone di Jovanotti, ma di quanto accaduto giovedì negli spazi esterni del reparto di Ginecologia dove 40 persone tra adulti e bambini per una singola nascita, mangiavano e bevevano come se fossero a un banchetto.
La Sicilia ha raccolto la segnalazione fatta alla pagina social “Catania merita di più” da un utente che ha assistito al party. «Ero al Cannizzaro e li ho visti in diretta – segnala – 40 persone tra adulti e bambini per una singola nascita, mangiavano e bevevano come se fossero a un banchetto. Peccato che non abbia fotografato le auto in divieto sulla rampa del Pronto Soccorso ostetrico: Range Rover, Porsche e 500 Abarth. Poi in serata scrollando TikTok mi imbatto nei loro video e l’indomani trovo anche una sedia divelta, ma non so chi sia stato».
E in effetti il video postato dalla nonna della nascitura con tanto di dedica – "Baby M ci stai facendo cenare all'ospedale. Siamo tutti qua per te, amore di nonna" – non lascia molti dubbi. È un susseguirsi di panini würstel e patatine, tovaglioli, carta stagnola e bottiglie di CocaCoca. Oltre al via vai di uomini, donne, ragazzini e bambini. Mentre una neonata che, ignara di tutto, dorme beatamente nel passeggino.Scene da bivacco che hanno infastidito non solo gli utenti dell'ospedale, ma anche quelli social i primi a stigmatizzare comportamenti contrari al decoro, soprattutto nel rispetto dei pazienti e dei luoghi di cura.Da quanto si apprende, nell'immediato, l'Azienda ospedaliera non ha ricevuto segnalazioni. Appresi i fatti noti solo attraverso i video pubblici, ha attivato il servizio di vigilanza per acquisire ogni elemento utile a valutare le circostanze e adottare eventuali provvedimenti.