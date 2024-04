Pasquetta baciata dal sole in Sicilia: nel Messinese picchi di 35°C ma arriva il Maestrale

Clima

Caldo anomalo in parte dell'Isola con temperature fuori stagione. Spiagge affollate da residenti e vacanzieri

Una Pasquetta baciata dal sole quella che sta per volgere in Sicilia dove la scampagnata è stata assicurata proprio dalle condizioni meteo benevole riservate a tutto il Centro Sud, a differenza da quanto accaduto nel Nord Italia. Anche chi ha scelto il mare ha potuto godere di temperature miti o addirittura fuori stagione come è avvenuto nel Messinese dove la colonnina di mercurio si è impennata fino a toccare punte quasi di +35°C mentre nel Palermitano il clima è stato appena più mitigato ma sempre con valori intorno ai 30°C, e non a caso anche oggi, così come era già successo ieri per Pasqua, la spiaggia di Mondello è stata letteralmente assalita da bagnanti e vacanzieri che non hanno proprio voluto rinunciare a questo anticipo della bella stagione.

A Catania lo scirocco che ha soffiato dal mare ha reso l’aria più umida e fresca (quasi 10 gradi in meno rispetto alla Sicilia occidentale), ma anche qui, il litorale sabbioso della Plaia e quello di scogliera di San Giovanni Li Cuti sono stati altrettanto frequentati senza disdegnare un tuffo in mare.

Il caldo però, lo annunciano le previsioni metereologiche, è agli sgoccioli almeno per il momento. Il vento di Maestrale già entrato tra il Trapanese nord occidentale e l’ovest palermitano ha già fatto crollare le temperature di 6/7 gradi ed entro la serata, in tutta l’isola, sarà registrato un calo anche nell’ordine di -12°C sui versanti tirrenici. Si allontanerà anche l’effetto nebbia provocato in questi giorni dalla sabbia del Sahara.