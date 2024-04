Pasquetta, in Sicilia qualche velatura non rovina grigliate e gite fuori porta: assalto a parchi e boschi

LA GIORNATA FESTIVA

Le aree verdi affollate per le tradizionali scampagnate del Lunedì dell'Angelo

Mentre il Nord fa i conti con un’ondata di maltempo che sta costringendo molti italiani a rinunciare l tradizionale pic-nic di Pasquetta, in Sicilia continua il caldo sopra la media alimentato dal vento del Sahara. Il lunedì dell’Angelo nell’Isola sarò principalmente asciutto e soleggiato con qualche velatura che non rovinerà le tradizionali grigliate e gite fuori porta.

Così chi ha la fortuna di avere a disposizione una terreno di campagna si sta già organizzando con parenti e amici per la tipica scampagnata, tanti altri stanno invece prendendo d’assalto parchi, zone verdi e aree pic-nic allestite con barbecue per l’immancabile arrostita. Così a Catania tanti hanno preso d’assalto i boschi dell’Etna, soprattutto la pineta dei Monti Rossi, dove sono stati attivati servizi soprattutto per prevenire l’abbandono dei rifiuti e a far rispettare le norme di comportamento in area Parco. Folla anche la boschetto della Plaia, l’area a verde a sud della città è stata letteralmente presa d’assalto da gitanti muniti di tavolini, sedie e vivande.

A Palermo come ogni anni è stato invece affollato il parco della Favorita, dove – nonostante il divieto di accendere fuochi disposto dal sindaco Lagalla – si sono recate migliaia di persone desiderose di un picnic all’aperto. Le famiglie dei quartieri più popolari si sono sistemate attorno alle piazzole delle pinete e degli agrumeti per il tradizionale banchetto.

Ristoranti e agriturismi

C’è anche chi ha scelto il ristorante e chi ancora gli agriturismo, cogliendo l’opportunità di stare all’aria aperta senza rinunciare alla comodità e alla protezione garantita dall’ospitalità delle aziende di campagna, soprattutto in caso di maltempo. Molte delle aziende agrituristiche si sono attrezzate con l’offerta di alloggio e di pasti completi ma anche di colazioni al sacco o con la semplice messa a disposizione spazi per picnic, tende, roulotte e camper per rispettare le esigenze di indipendenza di chi ama prepararsi da mangiare in piena autonomia.

E poi c’è invece chi ha deciso per musei e luoghi d’arte rimasti aperti al pubblico per l’occasione offrendo la possibilità agli utenti di trascorrere una Pasquetta diversa.