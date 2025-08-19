ambiente
Pastore appicca un incendio, un residente lo vede e chiama la polizia: arrestato
E' accaduto a Partinico, nel Palermitano. L'uomo stava pascolando il gregge
Un 41enne residente nell’hinterland partinicese è stato arrestato e messo ai domiciliari perché accusato del reato di incendio boschivo. Nel pomeriggio della vigilia di Ferragosto, soltanto la tempestiva reazione delle pattuglie di polizia del Commissariato di Partinico, dislocate lungo i principali assi viari cittadini, in entrata e in uscita con riferimento a Partinico, hanno limitato i danni di un pericoloso incendio boschivo, divampato lungo la strada statale 113 e spento quando aveva interessato soltanto 200 metri quadri circa di appezzamento.
La segnalazione dell’incendio era giunta ad opera di un residente che era stato testimone delle fasi dell’accensione delle fiamme da parte di un pastore che stava pascolando un gregge di pecore in una zona ricca di sterpaglie ma anche di pini ad alto fusto e nelle vicinanze di vigneti, coltivazione di olivi, abitazioni civili, di una cantina vitivinicola, ed in ultimo, di una strada statale ad intensa viabilità giornaliera. Quando gli agenti sono intervenuti, unitamente ad una pattuglia di Vigili del Fuoco, l’incendio aveva interessato alcune sterpaglie ed era giunto a pochi metri dalla fitta vegetazione e dagli obiettivi sensibili summenzionati.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA