Pastore appicca un incendio, un residente lo vede e chiama la polizia: arrestato

E' accaduto a Partinico, nel Palermitano. L'uomo stava pascolando il gregge

Un 41enne residente nell’hinterland partinicese è stato arrestato e messo ai domiciliari perché accusato del reato di incendio boschivo. Nel pomeriggio della vigilia di Ferragosto, soltanto la tempestiva reazione delle pattuglie di polizia del Commissariato di Partinico, dislocate lungo i principali assi viari cittadini, in entrata e in uscita con riferimento a Partinico, hanno limitato i danni di un pericoloso incendio boschivo, divampato lungo la strada statale 113 e spento quando aveva interessato soltanto 200 metri quadri circa di appezzamento.