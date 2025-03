Pastore ucciso a colpi di lupara, Cassazione annulla con rinvio due ergastoli: ci sarà un nuovo processo

il delitto

Il pronunciamento nel procedimentor elativo alla morte di Giuseppe Destro

Annullamento con rinvio. Questa la decisone della Suprema Corte di Cassazione in merito al processo per l’omicidio di Giuseppe Destro e del tentato omicidio del fratello Carmelo avvenuto a Licodia Eubea nel 2018. Annullata quindi la condanna all’ergastolo inflitta dalla Corte d’Assise d’appello di Catania nei confronti di Nunzio e Salvatore Montagno.

La pg aveva richiesto il rigetto dei ricorsi delle difese. Il verdetto d’appello aveva ribaltato la sentenza di primo grado della Corte d’Assise che aveva condannato Nunzio a 30 anni (difeso dal professore Giovanni Graso e dall’avvocato Massimo Alì) e aveva assolto Salvatore Montagno (difeso dagli avvocati Francesco Antille e Domenico Acciarito). Era stato condannato anche Sebastiano Montagno ma è morto prima della conclusione del processo d’appello quindi è stata emessa sentenza di non luogo a procedere per decesso del reo. Ora il processo torna a Catania per una nuova valutazione.