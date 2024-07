Patente di guida senza aver mai fatto esami: 49 avvisi orali della Questura di Siracusa

L'indagine

L'articolato "sistema" escogitato prevedeva la conversione di patenti militari o di patenti estere in patenti civili nei confronti di soggetti che, in realtà, non erano titolari dei predetti requisiti

L’11 aprile scorso la Polizia di Stato ha condotto una vasta operazione che ha coinvolto la Motorizzazione Civile di Siracusa e svariate Autoscuole della Provincia. A seguito di articolata e complessa attività investigativa, svolta congiuntamente dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Avola e della Sezione di Polizia Stradale di Siracusa, collaborati dal personale del Commissariato di P.S. di Lentini, sono stati denunciati più di 100 soggetti che avevano conseguito la patente di guida senza averne titolo e senza aver sostenuto alcun esame di guida.