Paternò, scooter investito da un’auto in via Vittorio Emanuele

Lo scontro

Il conducente dell'auto sarebbe andato via senza soccorrere. Non gravi le condizioni del minore alla guida del mezzo a due ruote

Incidente tra un’auto e uno scooter stasera intorno alle 22.30 in via Vittorio Emanuele a Paternò. Un giovane a bordo di uno scooter è caduto a terra. Il ragazzo, minorenne, non ha riportato gravi ferite grazie all’uso del casco che, come hanno spiegato i sanitari giunti sul posto, lo ha protetto da un trauma cranico.

Da una prima ricostruzione sembra che l’auto non si sia fermata in tempo. Il conducente sarebbe poi andato via sena soccorrere il ragazzo, secondo quanto riportano i carabinieri della stazione locale.

