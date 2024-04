Paura a Catania per incendio in un noto bar del Lungomare: ferito il titolare e palazzina evacuata

Vigili del Fuoco

Si sta indagando sulle cause del rogo forse provocato dallo scoppio di due bombole

Risveglio post vacanze di Pasqua movimentato questa mattina per i residenti della zona Lungomare a Catania, dove un incendio divampato all’interno di un noto bar-gelateria ha danneggiato una palazzina, interessata ai lavori di ristrutturazione, all’altezza del civico 131 di viale Ruggero di Lauria. Alcuni condomini sono stati fatti evacuare per precauzione e per verificare la stabilità della struttura, mentre il titolare dell’attività commerciale – un 41enne – e’ stato soccorso e trasportato all’ospedale Cannizzaro per diverse ustioni al volto, alle braccia e alle gambe. È ricoverato nel reparto di Rianimazione. Non ancora chiara la dinamica di quanto accaduto, l’ipotesi è che lo scoppio di due bombole abbia causato il rogo con le fiamme alte che si sono immediatamente propagate. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti vigili del fuoco e polizia.

La chiamata alla sala operativa dei Vigili del Fuoco è arrivata poco dopo le cinque del mattino da parte di residenti dello stesso stabile, sovrastante il locale, allarmati da un fragore verosimilmente dovuto ad un’esplosione e da fiamme fortemente alimentate. Sul posto sono state inviate due squadre di vigili del fuoco dalla Sede Centrale del Comando Provinciale, oltre a due autobotti aggiuntive e mezzi di supporto logistico.