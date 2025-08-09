Pauroso incendio in un’azienda alla Zona Industriale: colonna di fumo visibile dalla Plaia e rischio esplosione

Catania

Le fiamme sono divampate lungo la V Strada. Sul posto i vigili del fuoco e volanti della Polizia

Un incendio pauroso per la vastità dell’area interessata e anche un rischio di esplosione per la presenza di un contenitore di gasolio. Le fiamme, ancora in corso, sono divampate per cause ancora da accertare in un’azienda di raccolta e lavorazione di plastica e cartone, la Etna global service, che si trova lungo la V Strada della Zona Industriale di Catania. Al momento sul posto volanti della Polizia e squadre di Vigili del Fuoco provenienti dalla Centrale di Catania dal Distaccamento cittadino Sud, da Paternò, Linguaglossa più numerose autobotti aggiuntive.

Sul posto anche la Polizia di Stato, i sanitari del 118 e la forestale. Per mettere in sicurezza la zona è stata disposta la chiusura della V Strada e alcune delle aziende e depositi della zona zona stanno valutando se evacuare o meno.

L’alta e intensa colonna di fumo è visibile da diverse parti della città, anche dalla Plaia di Catania, in particolare dai lidi che si trovano verso la fine di viale Kennedy.