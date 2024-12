Paziente affetto da “ossa di cristallo” cade in casa e si procura fratture multiple: delicato intervento di soccorso

NEL PALERMITANO

Con una barella particolare l'uomo ferito è stato imbracato e portato all’ospedale Civico a Palermo

Delicato intervento di soccorso dei sanitari del 118 in provincia di Palermo, dove un uomo affetto dalla rara malattia delle ossa di cristallo è caduto in casa e si provocato diverse fratture al bacino e alle gambe. Impossibile trasportarlo in ambulanza. E’ stato necessario l’intervento dell’elisoccorso; con una barella particolare e strumenti in dotazione hanno imbracato l’uomo ferito e portato all’ospedale Civico a Palermo. A coordinare l’intervento il direttore della centrale operativa del 118 della Sicilia occidentale Fabio Genco e il medico rianimatore responsabile della sala operativa Marco Palmeri.

