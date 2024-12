Pedone arrotato a Giarre: è in gravi condizioni

Incidente

Si tratta di un 46enne che è stato sbalzato con violenza sul selciato dopo aver sbattuto la testa contro il parabrezza dell’utilitaria che lo ha investito

Drammatico incidente stradale ieri sera a Giarre attorno alle 19 lungo la via Trieste, nel rione popolare Jungo. La vittima è un quarantaseienne che versa in gravissime condizioni. L’uomo, secondo quanto si è appreso, uscito da pochi minuti dalla propria abitazione, in via Liguria, percorreva a piedi il marciapiedi, decidendo poi di attraversare repentinamente la strada quando è stato centrato da una Fiat Panda guidata da una donna. Il 46enne è stato sbalzato con violenza sul selciato dopo aver sbattuto la testa contro il parabrezza dell’utilitaria.