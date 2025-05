L'INDAGINE

Pedopornografia online: 3 arresti a Catania, Siracusa e Ragusa. Nei loro computer decine di migliaia di file illegali

Sono stati utilizzati avanzati tool investigativi per geolocalizzare in Sicilia alcuni utilizzatori degli account: 8 in totale gli indagati

Di Redazione | 06 Maggio 2025